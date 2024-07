Egészen elképesztő pletyka terjed Berettyóújfalun, az ottani börtönkórház folyosóján. Néhány elítélt nem mást állít, mint hogy Galambos Lajosnak köze lehetett Zámbó Jimmy halálához.

Lagzi Lajcsi a pletykák nyomán a Borsnak mesélt a rácsok mögött töltött időszakról, és sosem hallott részleteket árult el. Galambos Lajos 432 napot töltött a berettyóújfalui börtönkórházban. Három év hat hónapos szabadságvesztésre ítélték áram-, gáz- és vízlopási ügye miatt, ám ő cellában egy napot sem töltött, a gyógyíthatatlan tüdőbetegsége miatt. A zenész számára így sem telt konfliktusmentesen a bő egy év, voltak ugyanis olyan bűnözők, akik keresték a lehetőséget, hogy beszóljanak, provokálják a trombitást. Ha ez nem lenne elég, olyan pletykákat kezdtek el terjeszteni róla, amitől még neki is elállt a szava.

Lajcsi kezében volt a lőfegyver 2001 januárjában, vagy bérgyilkosokat bízott meg, hogy azok végezzenek Zámbó Jimmyvel...

– hihetetlen, de vannak, akik szerint ez reális magyarázat a hazai poptörténelem legmegdöbbentőbb halálesetére. Galambos Lajos most exkluzív interjút adott a Borsnak, és abban többek között arról is beszélt, hogy bizony egyesek Zámbó Jimmy meggyilkolásával is megvádolták őt.

Kaptam beszólogatást, én azt gondolom, hogy sokan csak azért szóltak be, hogy ők mutassák, hogy valakik. Ehhez nem voltam hozzászokva, pedig én mindenkinek előre köszöntem, nem vártam meg, hogy nekem köszönjenek. De nem tudsz olyan szerény lenni, hogy az ne tűnjön egy ismert ember nagyképűnek. Volt beszólás, volt kellemetlen beszólás, volt hülyeség és volt elmebeteg dolog. Azt mondták, hogy a Zámbó Jimmy halálához biztos közöm van.... Pontosan tudjuk, hogy térben és időben én akkor pont Szerbiában voltam fellépni, amikor ez történt.

– árulta el az interjúban Lajcsi.