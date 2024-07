Az esztergomi várszínház direktorának tehetséges és gyönyörű lánya hivatalos Instagram-oldalán osztott meg magáról egy videót, amelyben a #mutimitcsinálsz hasteg alatt üzent a rajongóinak. De vajon hol készühetett pontosan a videó?

Horányi Juli imád boldogságot okozni rajongóinak, így tőle már nem meglepő, hogy vidám hangulatú képekkel vagy videókkal árasztja el a közösségi oldalainak felületét. Most sem tett másként az énekesnő: az Insta-oldalán megosztott videójában táncra perdül és megmutatja követőinek, így is lehet élvezni a hétvége utolsó napját.

A szemfüles követők azonban azt is kiszúrták, hogy egy ikonikus épület mellett készült a videó, pontosabban a Papp László Sportaréna mellett. A kommentelők ezt nem is hagyták szó nélkül, s meg is kérdezték az énekesnőt:

Csak nem egy Horányi Juli Aréna koncert készülőben?

A választ talán hamarosan mi magunk is megkapjuk Horányi Julitól. Addig is, mutassátok meg neki, ti mivel töltitek a vasárnapot!