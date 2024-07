Heti celebfigyelőnkbe ezúttal az Esztergom mellett éldegélő, viszkis-keramikus, Ambrus Attila, a sikeres tatabányai üzletasszony, Tomán Szabina, a tatabányai vívóból lett exatlonista és rádiós hírszerkesztő, Esztergályos Patrik, a mocsai trombitás, Lagzi Lajcsi és az énekesnőként, színésznőként és jelmeztervezőként is sikeres Horányi Juli kerültek be. Lássuk is, mi történt a Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő celebekkel az elmúlt napokban!

Függőségről beszélt rádióban a Viszkis

Az egykori Viszkisből lett keramikus, Ambrus Attila volt a vendége a Mária Rádió egyik műsorának.

Mária Rádióba kaptam meghívást július 16-án, a Függőségről mindenkinek című műsorba, amit itt ismét szeretnék megköszönni

– állt az Instagram-posztjában a Búbánatvölgyben élő Viszkisnek, azaz Ambrus Attilának, aki már egy jó ideje hátrahagyta bűnözői életét, és keramikusként keresi kenyerét. A szóban forgó beszélgetést ezen a linken tudjátok ti is meghallgatni.

Különleges bárt nyitott Tomán Szabina, ilyen még nem volt az országban

Nagy bejelentést tett Instagramján Tomán Szabina. A tatabányai üzletasszony olyan bárt nyitott, amelyre még nem volt eddig példa Magyarországon.

Amikor 2015-ben megalapítottam a Toman Dietet, egy hosszú listát írtam arról, hogy mit szeretnék még megvalósítani. Az elmúlt időszakban más vállalkozók álmait építettem, miközben félretettem a sajátjaimat. Ahogy fejlődtem, mint vállalkozó, elindultam a befektetések irányába, azonban hamar rájöttem, hogy az üzleti világban nincs helye az álmoknak

– fejtette ki bejegyzésében Szabina. Hozzátette, hogy a nőkkel foglalkozik, értük van és velük dolgozik, 14 éves kora óta a női világban pörög. Mint posztjában írja, a Lipbar nevet kapó rúzsbár egy olyan álom, ami a saját igényit szolgálja ki elsősorban, mert sohasem találta meg a tökéletes rúzst magának.

Egy dolog hiányzik erről a fotóról, ami Esztergályos Patrikot boldoggá teszi - kitalálod, mi az?

Idilli környezetben készült fotó Esztergályos Patrikról és gyönyörű feleségéről. A fiatal párról csak úgy sugárzik a boldogság, süt a szerelem. A kép mégis hiányérzetet keltett bennünk.