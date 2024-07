Igazán mozgalmas és izgalmas hétvégén van túl Tata, ugyanis három napig együtt bulizhatott a Víz Zene Virág Fesztiválon a vármegye és minden érdeklődő. Számos program és neves fellépők koncertjei fokozták a hangulatot. Szombaton többek között Pápai Joci és Ákos is hatalmas bulit csapott, de a vasárnapi zárónapra is maradt nagy durranás. A Bagossy Brothers-re is rengetegen voltak kíváncsiak.

Az együttest lenyűgözte a tatai közönség, közösségi oldalukon posztoltak fellépésükről. Mint írták,

Köszönjük Tata, egészen hihetetlen, hogy a tó közepéig állt a tömeg!

A bejegyzés alatt pedig záporoztak is az elégedett rajongói hozzászólások. Ahogy többen meg is jegyezték, számukra ez volt a csúcs a háromnapos fesztivál alatt.