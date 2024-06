Kati éveken át ápolta, gondozta, ölelte a nagybeteg Sándort, akit – örök ígéretéhez híven – sem betegségében, sem gyengeségében nem hagyott magára. Gyakran beszélgettünk. Azon a két évvel ezelőtti májusi napon is, amikor Szenczy Sándor megtért a Teremtőjéhez. Igazából Kati engem hívott először, hiszen az időeltolódás miatt Magyarországon éjszaka volt. Sírtam. Sirattam Sándort, ám a sziklaszilárd oszlopot megtaláltam Katiban. Bármennyire is furcsa ez, nehéz és talán némileg önző is: Őt hívtam, ha a hatalmas űr elviselhetetlenné vált. Önző voltam talán, hiszen magamat sajnáltam, s Ő, a gyászoló özvegy nyújtott vigaszt: szóban, mosolyban, lelki tartásban.