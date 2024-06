A Víz Zene Virág Fesztivál egyik sztárfellépője fergeteges bulit ígér a térség legkedveltebb családi rendezvényén, amelyen ígérete szerint felcsendül legújabb szerzeménye, a Kék Rózsa is.

Pápai Joci ezer szállal kötődik Tatához, így boldogan tér vissza a Víz Zene Virág fesztivál színpadára

Fotó: Beküldött

Pápai Joci ezer szállal kötődik Tatához, így nem volt kérdés számára, hogy a gyerekként még csak vágyott tatai színpadra idén ismét fellépőként tér vissza.

Hazatér a Víz Zene Virág fesztiválra

– 2005-ben léptem fel először ezen a színpadon, a maga nemében már akkor is nagy fesztiválnak számított, de azóta még inkább kinőtte magát. Azelőtt csak álmodoztam a nagyszínpadról. Még gyerek voltam, tizenéves, amikor már jártam erre a rendezvényre és ámultam a nagyszínpad előtt, hogy a fellépők ott tolják élőben. Akkor még tényleg csak egy álom volt, hogy valaha én is odajutok. Hosszú idő volt nekem is, amíg beértem és fel tudtam lépni ezekre a deszkákra és még tovább, mondhatom, hogy együtt fejlődtünk. A mai napig nagy élmény nekünk, amikor ott játszhatunk. Az elmúlt három évben nem voltunk és most nagyon várjuk, hogy újra itt lehessünk – mondta a

Bárhol jár a világban, Tatára vágyik haza a 2017-ben az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt előadó, aki az Öreg-tó minden szegletét ismeri.

– Ez a mindenem. Hiába járom a világ legszebb helyeit, mindig visszavágyódom. Akkor vagyok igazán boldog, ha itthon lehetek a tatai tóparton. Természetesen ideköt minden emlékem is, például a csajozások gyerekkoromban, az összes padot ismerem. Sőt, a Víz Zene Fesztivál nagyszínpadának padjaihoz, ami ott van bal kézről, mindhez egy külön sztori kapcsolódik. Tata pedig önmagáért beszél, nem véletlenül választották meg már többször Európa legromantikusabb városának.

Büszke vagyok és nem is tudom elhagyni Tatát, hiába köt a munkám Pestre vagy bárhova. Ha két napig nem vagyok Tatán, akkor rosszul vagyok

– idézte fel fiatalkori emlékeit.

Pápai Joci nem először lép fel az immár harminc éves hagyománnyal bíró rendezvényen, ahova elhozza legújabb dalát, az idei turnéjának névadóját, a Kék Rózsát is.

– A Kék Rózsa a változást jelenti. Arról szól, hogy ahogy telik az idő, az ember annál jobban megismeri önmagát. Van egy kék rózsa takarás tetoválásom, ami eltakarta egy előző tetoválásomat. Ez egy olyanfajta átmenet, amiben rájön az ember, hogy ki is ő valójában, megmutatja, hogyan és miként változik az élete során. Egy ideje már koncepció, hogy a dalaim amellett, hogy komoly mondanivalójuk van, beindulnak, táncolhatóak. Tehát az elmúlt két évben tudatosan jövünk a megszokottak mellett gyorsabb dalokkal is a koncerteken. Ez így lesz a Víz Zene Virág Fesztiválon is. Tehát, akik szórakozni szeretnének, táncolni, tapsolni, kiabálni, kiereszteni a gőzt, számíthatnak ránk, nagyon jó bulit csinálunk nekik, ahogy azok is jól fogják érezni magukat, akik a líraibb, lassabb dalainkat kedvelik – zárta gondolatait Pápai Joci.