Egy esztergomi férfi már több ufóészlelésen van túl. Előszőr 2022-ben a Negyedik típusú találkozás című film nézése után nem sokkal kémlelte az eget és figyelt fel egy azonosítatlan repülő tárgyra. Azóta, tanulva az esetből mindenhova mobiltelefonjával járt, hogy ha újra megjelennek számára az idegenek megörökíthesse a pillanatot. Dániel a Borsnak mesélt az idegenekkel való kapcsolatáról és a most június közepén történt kettős jelenésről, amit lencsevégre is kapott.

Dániel állítja: két ufót is látott egyszerre

Fotó: Raggedstone / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

– A munkásszállóra tartottam akkor este. Kértem a földönkívüliek segítségét egy nagyobb problémám megoldásában. Kértem a földönkívüliek segítségét egy nagyobb problémám megoldásában. Gondolatban beszéltem hozzájuk, szívből kértem őket, hogy segítsenek – idézte fel a férfi, akinek nevét kérésére megváltoztatta a portál.

A férfi szerint békések voltak az ufók

Nem sokkal késztetést érzett arra, hogy hazavezető útján megálljon a csillagokat fürkészni. Ezalatt két ufó jelent meg előtte az égen. Egy alakváltó és egy zöld űrhajó mozgását örökítette meg a videón.

A két lebegő valami Dániel videóján

Forrás: Borsonline/Beküldött

Dániel szerint nincs ok a félelemre nem bántó szándékkal érkeztek az idegenek és hamarosan a nyilvánosság előtt is felfedik magukat.

– Érezni lehet, hogy nem ártó szándékkal vannak jelen, egyfajta békét árasztottak, ami felemelő, és ösztönző, tehát egyáltalán nem kell félni, tartani tőlük. Úgy gondolom, hogy ebben az évtizedben, azaz a közeli jövőben a nyilvánosság tudomást fog szerezni róluk – tette hozzá, majd elárulta: úgy érzi, a segítséget is megkapta tőlük, amit kért.

A felvétel megtekinthető a Bors oldalán.