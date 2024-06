A dunaszentmiklósi harmonikás, Herczog Ricsi nem először lépett fel a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, hiszen már 2023-ban is hatalmas tömeg előtt adott koncertet. A szervezők az idei fesztiválra is meghívták, amelynek pénteki napján lépett fel. Az Instagramján közzétett videóban pedig jól látható, hogy ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a műsorára.