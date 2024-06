Valóban úgy megfakult már a tatabányai származású Berki Krisztián emléke, hogy Mazsit, az özvegyét nem is érdekli többé? Az Origo szerint erről lehet szó. Apák napja alkalmából ugyanis az új párjáról, Zoltánról tett csak említést, amikor kiposztolt egy közös családi fotót, amelyen jelenlegi párja, annak előző kapcsolatából született kislánya, valamint Berki Mazsi és az ő kislánya, Emma látható.

A luxusözvegy Berki Krisztiánt egy szóval sem említette meg. És nem is ez az első eset: néhai férje halálának évfordulóján sem tett közzé egyetlen sort sem.

Éri is őt sok támadás emiatt. Hiszen Berki Mazsi szinte még el sem temette gyermeke apját, máris szerelembe esett a dúsgazdag Zoltánnal, akit meg is próbált titkolni a nyilvánosság előtt.

Mazsi korábban azt nyilatkozta, ő sem számított arra, hogy ilyen gyorsan és váratlanul felbukkan az életében a nagy Ő, meglepetésére azonban így történt. Kapcsolatuk pedig azóta egyre erősebb. Az Origo most a megismerkedésük részleteit is felidézte.

Mazsi nagyjából egy év eltelte után vallotta be, hogy új férfi van az életében, akivel azóta is nagy luxusban él. A gond csak az, hogy eközben úgy tesz, mintha Berki Krisztián nem is létezett volna, annak ellenére sem, hogy van egy közös kislányuk, Emma, aki miatt mégiscsak illett volna megemlíteni Berki Krisztiánt apák napja kapcsán.