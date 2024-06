Az esztergomi várszínház direktorának tehetséges és gyönyörű lánya hivatalos Instagram-oldalán osztott meg a hírt: júliusban új dallal érkezik rajongóinak. Mint azt a poszthoz írta, a videók leforgatása már elkezdődött, s az új dalról is árult el egy kulisszatitkot az énekesnő: egy igazi, nyári, chillezős dallal köszönti a nyarat.

Az énekeső számára fontos a környezetvédelem

Az énekesnőként, színésznőként és jelmeztervezőként is sikeres Horányi Juli számára fontos a környezetvédelem, így közösségi oldalain minden alkalmat megragad arra, hogy rajongóinak is bemutassa, bizony környezettudatosan is lehet élni a mindennapokat. Most a fast fashion hátrányaira hívta fel a figyelmet és tippeket is adott, hogyan tudjuk támogatni a hazai ruhatervezők munkáját.

Gyűjts tervezői ruhákra a fast fashion helyett, persze nyilván ott is vásárol az ember időnként, de sokkal jobban megéri a hazai alkotókat támogatni és így igazán egyedi dolgaink lesznek. Például az általam viselt nadrágon Nati nagymamájának a hímzései vannak, ez annyira szép!

– írta az énekesnő.