Mint arról korábban beszámoltunk, az interneten röppent fel a híre annak, hogy Kunu Márió és felesége, Alexandra házassága veszélybe került, ugyanis az énekes közösségi oldalán vasárnap egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban egy meglehetősen sokatmondó képernyőkép jelent meg egy beszélgetésről, amit az előadó egy másik nővel folytatott. A fotót vélhetően véletlenül posztolta Márió, és hamar törlésre is került, ám a rajongói nagy része ennek ellenére is látta.

A sok találgatás után az énekes felesége, Kunu Alexandra színt vallott az Instagram-oldalán, és megerősítette a sejtéseket, miszerint a kapcsolatuk véget ért.

10 évet hagyunk magunk mögött, született egy gyönyörű kisfiunk, tisztelet egymás felé meglesz mindig.

Kérem a sok rosszindulatú embert ne rólunk pletykáljon, mivel már nem vagyunk együtt; mindenki azt csinál amit akar ” – írta korábban az Instagram-történetben Alexandra.

Most azonban fordulhat a kocka, hiszen Kunu Márió június 19-én közös fotókat posztolt hivatalos Instagram-oldalára, amelyeken látszólag a legnagyobb boldogságban csobbantak a medencébe a kánikula elől menekülve.

A rajongók számára is érdekes fordulat lehet ez, hiszen mint korábban írtuk, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő véleménynyilvánító oldalon, a Redditen olyan hírek is felröppentek, miszerint a pár szakításának oka egy harmadik fél is lehet.