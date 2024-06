Három napos falu- és családi napot tartottak a hétvégén Bajon, rengeteg színes és érdekes programmal. Ezek közül is kiemelkedett azonban a péntek este, amikor is a Bikini zenekar lépett fel, és csapott egy jó hangulatú koncertet. A fellépésről egy videót is közzétettek Facebook-oldalukon, amelyen jól láthatóan mindenki rettentően élvezte a bulit.

A zenekar a videó posztjában meg is jegyezte viccesen: