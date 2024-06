Ellopták a Balkan Fanatik turnébuszát. A zenekar a jármű nélkül is nehéz helyzetbe került, az igazi gondot azonban az okozza, hogy a banda komplett dobfelszerelése is odaveszett a busszal együtt. Mint arról a Ripost is beszámolt, a Balkan Fanatik feljelentést tett a rendőrségen, emellett pedig felhívást intézett a tolvajokhoz, hátha megszólal bennük a betyárbecsület.

A Balkan Fanatik turnébuszát a hétvégén lopták el

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A Balkan Fanatik turnébuszát június 1-jére, szombat hajnalra lopták el. A zenekar közleményt adott ki a hivatalos Facebook-oldalán. A posztot egyenesen a tolvajoknak címezték.

Megtettük a feljelentést a rendőrségen, és ezért írtuk egy felhívást is az oldalunkra a betyároknak, hátha megszólal bennük a betyárbecsület, és visszahozzák a hangszereket. De már az is jó, ha ezzel megnehezítjük a dobok eladását. Így sem sokat kaphatnak értük max 50 ezret! Itt sokkal inkább az eszmei értéke volt a sok

– áruta el Lajer László, a zenekar egyik tagja, hozzátéve, bízik benne, hogy valahonnan előkerülnek a hangszerek. Az emberek mindenesetre összefogtak, hogy segítsék a bandát.

...hihetetlen mennyire összetartó közösség a zenész szakma. Mindenki szívesen adta kölcsön, amit nélkülözni tudott. Még felajánlás is érkezett, az eltűnt hangszerek pótlására

– mesélte Lajer László, aki leszögezte, hogy ez a kalamajka szerencsére nem veti vissza a zenekart. A Balkan Fanatik minden koncertjét, köztük a dorogit is megtartja.