Galambos Lajos lánya csak úgy tündököl, mióta rátalált a szerelem. Az ország trombitásának lánya, aki divattervezőként építi karrierjét, még nőnapon mutatta meg, mekkora csokor virágot kapott szerelmétől, az üzletember Csipak Pétertől. Azóta alig láthattuk őket közös képen, ugyanis nem osztottak meg a kapcsolatukról semmit, viszont a minap Bogi egy videót osztott meg magáról és párjáról, ami igazán feltüzelte a kedélyeket.

Galambos Lajos és lánya, Bogi

Forrás: Bors

A Borsonline beszámolója szerint Bogi és Péter közös videójában Budapest egyik népszerű sétálóutcájában láthatjuk a szerelmeseket, miközben éppen egymást falják. Nem túlzás, tényleg nagyon heves csókok közepette kapták le a divattervezőt és az ingatlan fejlesztéssel foglalkozó befektetőt. Maga Bogi osztotta meg a videót közösségi oldalán, amelyhez szívecskét írt. Így biztosra vehetjük, hogy kapcsolatuk töretlenül épül. De nemcsak a kapcsolatuk van sínen, hanem Lajcsi lányának a karrierje is.

Nemrég tartott egy divatbemutatót is, amely nagy népszerűségnek örvendett, mondhatni a celebvilág krémje is reprezentálta magát a helyszínen, és párja is ott volt. Az sem lenne feltétlenül meglepő, ha az eseményen készült volna a videó, amit megosztott a pár, ugyanis látszólag a helyszín és Boginak az eseményen viselt ruhája megegyezik. Mindemellett Boginak nemcsak ruhamárkája, hanem speciális alkotásai is nagy sikernek örvendenek, ugyanis a ruhatervező legnagyobb előadókat öltözteti. Úgy tűnik fényes jövő előtt áll az ország trombitásának lánya, akinek édesapja hamarosan szabadul a rá kiszabott börtönbüntetésből.