Hamarosan eldől, hogy a 22 éves Mocsári Dóra lesz-e Magyarország Szépe, a komáromi lány is bejutott ugyanis a június 23-i döntőbe. Mint elárulta, már indult a versenyen korábban is, de akkor mentálisan nem állt készen. Most már igen, és ezt szeretné is megmutatni. Az pedig már a Jákob Zoli vezette zsűrin fog múlni, hogy ez ér-e majd szépségkirálynői koronát.

Mocsári Dóra a Magyarország Szépe verseny döntőjében újra Jákob Zoliék előtt bizonyíthat

Fotó: Debreczeni Zita / Forrás: Beküldött

A barna szépség a belbecsre is odafigyel. Angolul felsőfokon beszél, az idén diplomázik az Óbudai Egyetemen, mellette pedig gazdasági kontrollerként dolgozik. Dóra példaképe az édesanyja, aki egyedül nevelte fel és a testvérét.

– Az anyai szeretet mellett rengeteg élettapasztalatot adott át nekünk, amiből folyamatosan építkezhetek – árulta el a komáromi döntős, aki szeret főzni, a takarítás pedig egyenesen megnyugtatja. Ezek mellett az éneklés és a kutyatréing is közel áll a szívéhez, de foglalkoztatja a mentális egészség és annak megőrzése is.

– Nyitott és pozitív személyiség vagyok. Kulcsfontosságú elem az életemben a kitűzött céljaim megvalósítása, ugyanis ezt tartom fejlődésem alapkövének. Fontosnak tartom, hogy a testi és lelki problémáink gyökereit feltárjuk, és ne csak tűzoltással kezeljük.

Szívügyem, hogy segítsek a nőknek a szorongás felvállalásában és kezelésében.

– árulta el a bemutatkozásában.

A Miss World Hungary - Magyarország Szépe versenyzői a közelmúltban Balatonfüreden jártak, itt volt ugyanis a felkészítő táboruk a fináléra. Mint arról testvérlapunk, a Veol.hu beszámolt, a tehetségüket is megmutatták itt a lányok. Dóri énekes produkcióval készült a Miss Talent megméretésre a zsűrinek.

– Idén jó erős mezőny gyűlt össze, szépek a lányok. Most olyan alverseny volt, melyen smink és frizura nélkül jelentek meg, így lehetett látni, hogy természetesen mennyire szépek, mondta Rogán-Gaál Cecília a verseny egyik igazgatója. Társa, Sarka Kata elárulta: olyan győztest keresnek, aki magabiztos, van személyisége, ugyanakkor alázatos, akivel könnyű együtt dolgozni és a világversenyen méltón képviseli Magyarországot.