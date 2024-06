Ambrus Attila a börtönben tanulta ki a keramikus szakmát, amelyhez vitathatatlanul tehetsége is van amellett, hogy ez a szép, hagyományos a szakma a szenvedélye is lett. A Viszkis azonban most nem erről posztolt Instáján, hanem új könyvének, az Állj talpra! - Őszintén az újrakezdésekről című műnek a bemutatójáról:

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött Telkibe a könyvbemutatóra. Hihetetlen élmény és megtiszteltetés volt számomra, hogy teltházas lett ez a rendezvény, és hogy ekkora nézőközönség előtt beszélhettem az új könyvemről. Szuperek vagytok!

– áll a bejegyzésben.