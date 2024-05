Az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli extrém hajszínét leváltotta, azonban a világhoz való hozzáállásán nem változtatott. Férjével, Dénes Viktorral is harmonikus a házassága, ennek a kulcsát is elárulta, számolt be róla a Borsonline, a hot! magazin nyomán. Az interjúban a gyerekvállalás dilemmája is szóba került.

– A férjem színész, mégis a természetesebb, konzervatívabb hajszínt szereti: a rózsaszín neki sok volt. Nekem viszont tetszett, ám ezt is megbeszéltük. Ha részesei akarunk lenni a másik életének, akkor folyamatosan tudnunk kell, mit gondol, mit érez a másik – nyilatkozta a énekesnő, aki hozzátette, hogy férjével kilenc év együttlét után már van tapasztalatuk abban, hogy miként működik jól a kapcsolatuk.

A gyermekvállalás dilemmája

Az esküvővel ennyi idő együttlét után végül eldöntötték, hogy örökre összekötik életüket. Horányi Juli tévhitnek tartja, ha a házasság megköttetik, utána már nem is kell azzal foglalkozni. Mint mondta, minden nap kell tenni érte. Szerint e a kommunikáció a kulcs.

Férjével már többször beszéltek a gyermekvállalásról is.

– Szeretnénk gyereket a férjemmel, de vannak félelmeim. Nem állítom, hogy nem lehet egyszerre karriert építeni és gyereket nevelni, de komoly kompromisszumokkal jár. Nem vagyok karrierista, de nagyon sok munkámba került eljutni oda, ahol most tartok. Megszenvedtem, megküzdöttem érte; nem tudom, hogyan tudom majd újra felvenni a fonalat – részletezte az énekesnő.