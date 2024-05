Berki Mazsi még csütörtökön posztolt videót Instagramján arról, hogy botoxoltatott és feltöltette ajkait. A videó láttán rengeteg negatív komment zúdult a nyakába a sztáranyukának, számolt be róla a Borsonline.

Nem egy nagy különlegesség manapság már a botoxtoltatás, azonban mégis nagyon megosztó szépészeti beavatkozás. Berki Mazsi esetében azonban szó szerint páros lábbal szálltak belé a netezők. Talán már ő is bánja, hogy azt a videót megosztotta. Követői leginkább azon akadtak ki, hogy ilyen fiatalon szükségesnek tartotta Mazsi ezt.

Sokan azért fejezték ki csalódottságukat, mert a kemény öklű anyuka leginkább a természetesség „nagykövete” volt. Az elmúlt években azonban ez teljesen megváltozott. Mazsinak többször volt műhaja, évekkel ezelőtt a száját is feltöltette. Tavaly pedig Mazsival kapcsolatban az volt az egyik legfelkapottabb téma, hogy megcsináltatta melleit, azonban erre a mai napig nem derült fény.

– Nincs bajom a botox-al, de azzal igen, hogy 32 évesen nem biztos, hogy a fiataloknak ezt a példát kell mutatni! Nagyon korai, mert fiatal vagy! Mindenki maga dönt, de másokat ne befolyásoljunk – fejtette ki az egyik követője a véleményét.

Többen azt is megjegyezték, hogy teljesen elvesztette önmagát, hiszen eddig a természetesség híve volt. Volt aki azt is hozzátette, hogy ilyen fájdalom árán sosem tenne ilyet és ezt a videót is kár volt megcsinálni.

A kommentelők között elvétve akadt pár pozitív hangvételű hozzászólás is, akik védelmükbe vették a sztáranyukát.

Szerintem, ez mindenkinek a magánügye, és nem kellene emiatt bántani a másikat.

– fejtette ki az egyik követő, majd egy másik annyit írt: szép vagy Mazsi, ne foglalkozz a negatív kommentekkel .