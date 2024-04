Lagzi Lajcsi még a börtönbüntetését tölti, így személyesen nem örülhet családja boldogságának. Büszke azonban így is lehet lányára, Bogira, aki egyre inkább bontogatja szárnyait a divat világában. Ráadásul már a szerelem is rátalált a fiatal bombázóra, ugyanis Csipak Péter magyar milliárdossal alkot egy párt.

Galambos Bogi a közelmúltban megalakította saját divatmárkáját is, a gba Style-t. Instáján pedig elég gyakran oszt meg új tartalmakat követőivel, néha-néha merészebb képekkel is jelentkezik, számolt be róla a Ripost. Mint írták, a napokban ismét egy merész és szexi képpel jelentkezett. A kamerák előtt vált meg bikinijének alsó részétől és villantotta meg formás fenekét.