Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a gyönyörű tatabányai influenszer, Kunu Alexandra, az esztergomi színház igazgatójának tehetséges lánya, Horányi Juli, a tatabányai Fura Csé, Szakács Gergő és BLR alkotta Follow The Flow csapata, az esztergomi futóamazon, Maráz Zsuzsi, valamint Curtisről, azaz Széki Attila kerültek be. Lássuk is, mi történt a celebekkel az elmúlt napokban!

Gyönyörű nő, szép autó, cuki gyerek

Autót mosott a Kunu család. A nagy munkában Nátán is segített a gyönyörű tatabányai influenszernek, Kunu Alexandrának, aki el is büszkélkedett jóképű kisfiával az Instagram-oldalán. Mi tagadás, Nátán tényleg kimaxolja a cukiságfaktort. Szerintetek kire hasonlít: anyukájára vagy az édesapjára, Kunu Márióra?

Hulladékból ruha? Horányi Juli újrahasznosított szerkóban is gyönyörű

Ilyen szetteket még nem láttál! Újrahasznosított dolgokból készültek, és a kedvenc színésznőid mutatják be őket május 4-én a Fenntartható divatőrület elnevezésű eseményen, a Merlin Színházban. A különleges divatshow-n Horányi Juli lép fel. Az esztergomi várszínház direktorának lánya Instagram-oldalán több posztot is szentelt az extrém esemény promózásának.

Az internet már most imádja a Follow the Flow új dalát +videó

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a tatabányai Fura Csé, Szakács Gergő és BLR alkotta Follow The Flow csapata hivatalos Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy április 25-én, csütörtökön érkezik legújabb daluk, amely annak rendje és módja szerint be is futott.

A szerzeményük pedig már most nagyot megy a rajongók között, hiszen több tízezren nézték meg a videót kevesebb mint egy nap alatt, és csak pozitív kommentet, reakciót lehet látni a kommentek között. A megjelenéshez egyébként ezt a posztot tették közzé Instájukon:

Sokféle búcsú létezik: néha el kell engednünk szeretteinket, barátokat, tanárokat és helyeket, ahol boldogok voltunk. Az új dalunkban minden búcsúnk benne van. Megjelent az Ilyenek vagyunk

Hallgasd meg a teljes számot, és nézd meg a klippet is itt:

Maráz Zsuzsinak szólt a Himnusz a 282 kilométeres Ultra Milano-Sanremo után

Az esztergomi futóamazon abszolút második, a női mezőnyben pedig fölényes győzelemmel első lett a Spartathlonnál is hosszabb Ultra Milano-Sanremon. A versenyt az ausztrál Lachlan McDonald nyerte, tőle csupán 8 perccel „maradt le” az esztergomi példakép. Maráz Zsuzsi a közösségi felületein mutatta meg a róla készült videókat, amelyeket az is látható, hogyan szólt neki a Himnusz a 282 kilométeres verseny után.

Curtis elárulta, hol focizik majd a jövőben

Curtisről vagyis Széki Attiláról talán kevesen tudják, hogy nem zenészként, hanem focistaként kezdte pályáját. Az Újpest és a Kecskemét csapatában is játszott, és a mai napig óriási Újpest-rajongó: ő a labdarúgócsapat hivatalos arca is. A minap közzétette közösségi oldalán, hogy csapatával hamarosan érkezik a bányászvárosba. Mint írja, az Újpest FC Öregfiúk játszanak majd Oroszlányban is. A jelen állás szerint a nyár elején lépnek pályára.