Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a tatabányai Fura Csé, Szakács Gergő és BLR alkotta Follow The Flow csapata hivatalos Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy április 25-én, csütörtökön érkezik legújabb daluk, amely annak rendje és módja szerint be is futott.

A szerzeményük pedig már most nagyot megy a rajongók között, hiszen több tízezren nézték meg a videót kevesebb mint egy nap alatt, és csak pozitív kommentet, reakciót lehet látni a kommentek között. A megjelenéshez egyébként ezt a posztot tették közzé Instájukon:

Sokféle búcsú létezik: néha el kell engednünk szeretteinket, barátokat, tanárokat és helyeket, ahol boldogok voltunk. Az új dalunkban minden búcsúnk benne van. Megjelent az Ilyenek vagyunk

Hallgasd meg a teljes számot, és nézd meg a klippet is itt: