Nincs megállás a tatabányai Fura Csé, Szakács Gergő és BLR alkotta Follow the Flow csapatánál. A népszerű együttes nemrég az Arénában bulizott egy hatalmasat – amiről nemsokára szintén érkezik egy koncertfilm –, most pedig az Instagram-oldalukon fedték fel, hogy április 25-én érkezik következő munkájuk. Erről néhány werkfotót és kulisszák mögötti pillanatot is megosztottak bejegyzésükben.