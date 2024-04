A csolnoki erősember, Fekete László fia, Fekete Miki ismét megmutatta nem mindennapi erejét. Úgy kapta fel a feje fölé a 100 kilós követ, mintha más egy darab téglát emelt volna meg.

Az izomkolosszus TikTok-csatornájára videót is közzétett a „könnyed ujjgyakorlatról”. Bár a súly gondot nem okozott Mikinek, az eset végül majdnem szerencsétlenül végződött. A felemelt követ elhajította, amely majdnem a gyakorlatot felvevő kamerára zuhant. A malomkő miatt páran Toldi Miklóshoz is hasonlították az erősembert. A videó alatt akadt, aki meg is jegyezte: