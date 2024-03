A Viszkis Instáján jelentette be, hogy hamarosan boltot nyit Szentendrén. A dolog érdekessége, hogy az új boltjába egy sarkot is tervez, amely múzeumként fog funkcionálni. A feleségével közösen megnyitott üzletben a kerámiák mellett ruhák is helyet kapnak. Egy sarok azonban már biztosan különleges lesz.

A Viszkis nem csak boltot, a boltban múzeumot is nyit

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

A Viszkis mini múzeumot is nyit

A Búbánatvölgyben élő Ambrus Attila videójában beszélt arról, hogy a boltjuk egyik sarkában egy mini múzeum fog a vevők elé tárulni. 20 éves múltat fog bemutatni a videóban szereplő dobozok tartalma.

El nem tudom képzelni, mi van benne. Mindenféle régi ereklyék

– fogalmazott a Viszkis, humorosan hozzátéve, reméli pénzt is rejtenek a dobozok.