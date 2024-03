A Bábolnai Sonkafesztiválról idén sem hiányozhatott az egykori bankrabló. A Viszkis hátrahagyva régi életét ugyanis már évek óta kerámiákat készít, amiket eddig különféle vásárokon és fesztiválokon árult. Most azonban hamarosan egy saját üzletet nyit Szentendrén feleségével közösen, aki ruhákat készít.

A Viszkis saját boltja nagypénteken fog megnyitni Szentendrén

Ambrus Attila a Kemma.hu kérdésére azt is elárulta, hogy mikortól kereshetik Szentendrén a boltját. A Viszkis nagypénteken fogja először kinyitni az üzletének kapuit a vásárlók előtt, ahol még egy kis múzeumot is be fog rendezni. A Viszkis azt is megmutatta, hogy milyen új kerámiákat kezdett el készíteni az elmúlt időkben. A fehér mázas bögréket ló, hal, szilva, és bagoly minta díszíti. Utóbbi jól meg is tréfálta a kerámikust.

– A baglyot mindenki egy nagyon bölcs állatnak tart, hiszen az ókori görögök a bölcsességet tulajdonították nekik. A görög mitológiában ugyanis Pallasz Athéné, vagyis a bölcsesség istennője szent állata volt a bagoly. Ezért választottam az egyik motívumomnak a baglyot – mutatta az új fajta kerámiát a Viszkis, aki nemrég megtudta, hogy nagyobbat nem is tévedhetett volna.

A Viszkis szerint becsapták az ókori görögök

– Egy ornitológussal beszéltem nemrég, aki elárulta, hogy a bagoly az egyik legbutább állat. Ugyanis azért cserébe, hogy a szemei hatalmasra nőttek, az agya összement. Jól becsaptak minket az ókori görögök. A legokosabb madarak közé a szarkák, vagy a hollók tartoznak, amik viszont már biztos nem a bölcsességük miatt híresek – mondta Attila. Közben többen is érdeklődve álltak meg a szép kerámiákat csodálni. Az egyik hölgy két cicás bögre közül próbált választani.

– Jó 5 évvel ezelőtt egy komáromi eseményen vásároltam egy bögrét magamnak Attilától, amit azóta is nagyon szeretek. A színe azóta sem kopott meg, és nem csorbult ki, mint a többi bögrém. Most anyukámnak szeretnék venni egyet ajándékba – árulta el Varga Rita.