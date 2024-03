A TV2 csatornán futó műsor lényege, hogy a két aktuális játékos hat karakterről döntse el egy zenére tátogást követően, hogy tudnak-e énekelni, vagy sem, a helyes válaszok pedig 500 ezer forintot érnek. A döntésben sztárcsapat is segíti a játékosokat. Szabó Dávid pedig igencsak megvezette a stúdiót.

Szabó Dávid elvarázsolta a stúdiót

Fotó: TV2 / Forrás: TV2

Kovács Kriszta és Szántó Csenge játszottak ezúttal a műsorban, akiket Hargitai Bea, Rákóczi Feri, Papp Szabi, Kovácsovics Fruzsina és Vastag Csaba támogatott. Szabó Dávid a recepciós karakterébe bújva jelent meg a színpadon, de tátogása után csak Rákóczi Feri szavazott neki bizalmat, mindenki más azt állította, a fiatalember biztosan nem tud énekelni.

Szabó Dávid azonban hamar rácáfolt a tippekre, a nézőtéren többeknek könnyet is csalt a szemébe a produkció. Stohl András műsorvezető a hangszínét is dicsérte a komáromi tehetségnek. Dávid napközben recepciósként dolgozik, délután-este pedig a színpadon van. Tik-tokon 180 ezren követik tartalmait. Szerepelt a Magyarock Dalszínház előadásaiban is, legutóbb a III. Richárd zenés feldolgozásában lépett színpadra. A színész New Yorkban is tanult és dolgozott.