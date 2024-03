Az aranytorkú tatai énekes, Pápi Joci hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg legutóbbi buliján készült fotókat. A fényképek jól mutatják, milyen fergeteges hangulatot teremtett ismét Pápai Joci.

Pápai Joci már nagyon készült a koncertjére

Forrás: Pápai Joci/Instagram

Elképesztőek voltatok tegnap! Hálás a szívem értetek, a zenekaromért, a stábért, alig várom a folytatást!

– írta az énekes.

Pápai Joci sokat készült a koncertréje

Mint azt korábban mi is megírtuk, az énekes rengeteget készült a fővárosi koncertjére, erről pedig többször be is számolt a közösségi oldalán. Legutóbb például a próbateremből üzent rajongóinak, ahol betekintést nyújtott abba is, milyen fergeteges hangulat vár azokra, akik elmennek koncertjére.