Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a csodaszép tatabányai influenszer-királynő, Kunu Alexandra, az Esztergom mellett éldegélő, viszkis-keramikus, Ambrus Attila, a Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós, és – kétszer is – az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, került be. Lássuk is, mi történt a Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő celebekkel az elmúlt napokban!

Magáról nyit múzeumot a Viszkis

Ambrus Attila Instagram-oldalán jelentette be, hogy hamarosan boltot nyit a feleségével közösen. Ez azonban nem is lenne nagy hír. Csakh gy az új szentendrei üzletben egy sarok mini múzeumnak lesz berendezve, és a bankrablóból lett keramikus múltját mutatja majd be. A Búbánatvölgyben élő Ambrus Attila videóban beszélt arról, hogy a mini múzeumban 20 éves múlt elevenedik majd meg a videóban is látható dobozok tartalmának köszönhetően.

El nem tudom képzelni, mi van benne. Mindenféle régi ereklyék

– fogalmazott a Viszkis, humorosan hozzátéve, reméli, hogy pénzt is rejtenek a dobozok.

Legyőzte a hamburgert Fekete Miklós?

A Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós sikeres Youtube-csatornát visz, ahol lassan már 75 ezer feliratkozóval büszkélkedhet. Követői nagy örömére a csatornán Miki az edzés és a súlyemelés mellett szívesen mutat be kajálós tartalmakat is. Az új profilba gyakorlatilag minden beletartozik, ami csak lehetséges: egzotikus ételek tesztelése, minél nagyobb mennyiségű és minél csípősebb ételek elfogyasztása, tesztek és különféle kihívások is megtalálhatóak a csatornáján.