Fotókon a Follow the Flow nagykoncertje

A tatabányai Fura Csé gőzerővel készült a Follow the Flow hétvégi koncertjére csakúgy, mint Szakács Gergő és BLR. És persze a közönség részéről is nagy volt a várakozás. A fiúknak megint sikerült felejthetetlenné tenni az estét, amiről képeket is kitettek az Instagramra.

Kinek tett ígéretet Kocsis Szandi?

Mint arról beszámoltunk, Kocsis Alexandra mostanában többször is találkozott a világsztárral, Arnold Schwarzeneggerrel. Az oroszlányi bombázó példaképe a a testépítőből lett hollywoodi sztár és kormányzó, így a találkozások bizonyosan inspirálóan hatottak, hatnak a tökéletes testű szépségre.

Teljesen más, teljesen új, kívül a komfortzónán és még is egy új szerelem, ami minden nap erőt és motivációt ad

– fogalmazott Szandi a posztjában, sejtelmesen hozzátéve még annyit:

Tettem egy ígéretet.

Vajon mire célozhatott?

Így mulat a magyar olimpikon: Bódi Csabi volt a kézisek sztárvendége

Miután a magyar válogatott Portugália legyőzésével kiharcolta Tatabányán az olimpiai részvételt, alaposan megünnepelték a sikert. Nem is akárkivel: Bódi Csabi vitte el nekik a legnagyobb mulatós slágereket. A mulatós sztár két videót is feltöltött, amelyen együtt énekel, táncol a srácokkal. A felvételek tanúsága szerint elhangzott többek között az Aranyeső, az Érik a szőlő, az Accalari Bomba, az Azért vannak a jóbarátok is többek között, a válogatott tagjai pedig fáradtságot nem ismerve ugráltak, énekeltek, táncoltak a dalokra.