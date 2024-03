Ahogyan arról már korábban beszámoltunk mi is, a híres erőemelő, a Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós többször is bizonyította már, hogy legalább akkora erő van benne, mint édesapjába. Sőt, valamiben még túl is szárnyalta édesapját, hiszen egy sikeres Youtube-csatornát is visz a saját neve alatt, ahol már lassan 75 ezer feliratkozóval rendelkezik.