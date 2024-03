Berki Krisztián szelleme ismét jelentkezett, ezúttal egy újabb jósnő számolt be arról, hogy megjelent neki a tatabányai születésű izomceleb. Lénárt Évi parapszichológus a Borsnak arra is választ adott, miért járhat még mindig vissza Krisztián szelleme.

Most kiderült, miért jár vissza Berki szelleme

Forrás: ripost.hu

Berki le akar születni

Korábban már több személy is megerősítette azt a sokak számára furcsa tényt, hogy Berki Krisztián szelleme időről időre visszajár. Kis Kató léleklátó erről már többször is beszélt, többek között Hajdú Péternek is. Most Lénárt Évi jósnő Berki szellemét a Bors szerkesztőségébe is magával vitte. Egészen pontosan a parapszichológus háta mögül követte a beszélgetést. Hogy miért jár vissza rendszeresen, a jósnő úgy felelt, hogy Krisztián nagyon szereti a gyermekeit és le szeretne születni.

– Mindenképpen Berki Mazsiékhoz születne, mert a kislányával, Emmával kevesebb időt töltött együtt. Nagyon fontos számára, hogy a gyermek közelében legyen, nem tud tőle elszakadni – fejtette ki a parapszichológus, aki azt is elmondta, hogy Berki egészen pontosan Emma féltestvére vagy unokatestvére lenne. Mindezt leginkább azért, mert közös életükben nagyon kevés idő adatott nekik.