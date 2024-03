Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Viszkis, azaz Ambrus Attila Instáján jelentette be, hogy hamarosan boltot nyit Szentendrén. A dolog érdekessége, hogy az új boltjába egy sarkot is tervez, amely múzeumként fog funkcionálni. A feleségével közösen megnyitott üzletben a kerámiák mellett ruhák is helyet kapnak.