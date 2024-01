Új Insta-poszttal jelentkezett Pápai Joci, olyannal, amit neked is látnod kell. A videós bejegyzésben ugyanis csodálatos énekhangjával kedveskedett követőinek. Egy olyan számot hozott, amely a hamarosan esedékes budapesti koncertjén is szólni fog. Ezt a posztban is kiemelte, ahova ezt írta:

Ki fogja erre a dalra ropni március elsején az Akvárium klubban?!