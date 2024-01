Heti celebfigyelőnkbe a volt exatlonista, ifjúsági világ- és olimpiai bajnok tatai párbajtőröző, Esztergályos Patrik, a tatabányai származású Berki Krisztián fiatal özvegye, Berki Mazsi, a mocsai zenész, Galambos Lajos, az Esztergom melletti Búbánatvölgyben élő Ambrus Attila, valamint az oroszlányi fitness modell, Kocsis Alexandra kerültek be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Szerelem, kiskutya és lánykérés egy pörgős videóban - ez volt 2023 Esztergályos Patrik szerint

Pörgős videóban mutatta meg a 2023-as évét Instagram-oldalán a tatai vívóból lett exatlonista, Esztergályos Patrik. Nem is csoda, ha gyorsan váltják egymást a képsorok benne, hiszen Patrik éve igazán tartalmas volt: igaz szerelem, szerető család, cuki kiskutya, csodás utazások és egy tökéletes lánykérés is belefért a 365 napba.

Amikor meghalt a férjed?! - odaszúrtak a kommentelők, amiért Berki Mazsi csodásnak nevezte 2023-at

Én hálás vagyok Neked 2023! Számomra csodás év voltál

– ezzel a felütéssel zárta le a mögöttünk álló évet a tatabányai származású Berki Krisztián fiatal özvegye, Berki Mazsi, aki a legutóbbi nyilatkozatai alapján a férje halála után mostanra végre megtalálta önmagát. A poszt alatt pedig szinte azonnal, lavinaként zúdult Mazsira a kommentelők rosszindulata, akik fontosnak tartották, hogy „helyre tegyék” az özvegyet.

Még hogy csodás év volt 2023????…. Hiszen a szerető férjed veszítetted csak el… Ja nem is szeretted, az más!

Csodás volt megszabadulni Krisztiántól???

– sorozták Mazsit, szinte egymásra licitálva. Épp csak az évszámot felejtették el megnézni, mielőtt szabadjára engedték a rosszindulatukat.

Már akár idén szabadulhat Lagzi Lajcsi a börtön rettegett fogságából

A Ripost legújabb cikkében most arról érkeztek hírek, hogy a számítások szerint egy elítélt, aki 3 év hat hónapos letöltendő börtönbüntetést kap, jó magaviselettel, plusz feladatok elvégzésével a büntetése akár felét is megúszhatja. Ez minden esetben egyedi elbírálás alá esik, Galambos ügyvédei szerint a zenész körülbelül egy évet tölt majd bent.

„Egyszer a Zsolnay gyár tulajdonosa leszek” - Ambrus Attila szerint kellenek a nagy álmok

Új szakmája az élete is az Esztergom melletti Búbánatvölgyben élő Ambrus Attilának, aki a keramikus mesterséget a börtönben eltöltött évek alatt tanulta ki. Az új szenvedélyhez pedig új álmok is kellenek, amelyekről a korábban Viszkis rablóként elhíresült, ma már tisztes családapaként élő Attila Instagram-oldalán vallott.

Újabb álmát valósította meg Amerikában az oroszlányi szépség

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk már korábban, az oroszlányi fitness modell Balin töltött pihenője után most Kaliforniában tengeti mindennapjait. Innen előszeretettel osztja meg követőivel, hogy éppen mi történik vele. Ahogyan az Instagram-oldalán megosztott fotók és videókhoz írt bejegyzésében is megjegyezte: