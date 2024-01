A New York-i származású Willie Gevertz legújabb videójában elképesztő lelkesedéssel mesél Tatabányáról. A youtuber aktívan tanulja a nyelvet és videókat készít Magyarországról videómegosztó oldalán. A vármegyeszékhelyen készült kisfilmben magyarul is megszólal, sőt, beszélget a helyiekkel is.

A vasútállomáson kezd, majd körbe járja a Konzumot, majd a lakótelepeken csodálkozik rá a panelházakra, Bánhidán pedig a Kádár-kockákra. Az Ifjúság utca egyik tízemeletesének tetejéről is megcsodálja a környéket.

Hatalmas lelkesedéssel veszi be a várost, miközben történelmükről mesél. A youtuber elárulja videójában, hogy a felesége magyar, és korábban már jártak Tatabányán, a Turulnál és a Szelim-barlangnál.

Külön érdekesség, hogy az egyik alsógallai buszmegállóban találkozik a Horváth-testvérekkel, Rikárdóval, Rafaellel és Mátéval, akikkel beszédbe elegyedik. Természetesen szóba kerül Szoboszlai Dominik is. Felsőgallára már nem jut el, de azt mondja, még visszatér Tatabányára.