Berki Mazsi nemrégiben költözött el Budapestről Székesfehérvárra Emmával és új párjával. Teendői nagy része azonban mégis a fővároshoz kötik. Pénteken egy egészen meglepő rakott ki közösségi oldalaira, számolt be róla a Borsonline. Ismét költözés előtt áll?

Berki Krisztián özvegye igazán titokzatosan fogalmazott legújabb posztjában, amelyben arról ír, hogy pokolian drága luxusingatlanokat nézett meg. Mazsi a 24 órán át elérhető Instagram-történetében, és a Facebookon is beszámolt a titokzatos lakásváráslásról, amely során egy 750 milliós ingatlant is megtekinthetett, de a legolcsóbbért is 350 milliót kell csengetnie, aki szeretné magáénak tudni. A sztáranyuka nem árulta el pontosan miért volt háznézőben, ezt egyelőre követői képzeletére bízza.