A nagy havazás nem csak galibát, hanem sok gyermeknek örömöt is okozott. Előkerültek sok idő után a szánkók is. Ambrus Attila is előkapta azokat és a gyerkőceivel együtt élvezte a nagy havat. A Viszkis Instagram-oldalán osztott meg követőivel egy cuki videót. Két szánkóval keltek útra.

A legjobb megoldás betegségre, szánkóhúzás a tapadó hóban

– hangzott el a mintaapától.