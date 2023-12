Heti celebfigyelőnkbe a gyermelyi tehetség, a legnagyobb magyar, Széchenyi István ükunokája, Széchenyi Lili, a tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi, az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli, az Esztergom-Búbánatvölgyben élő Ambrus Attila, valamint a tatabányai influenszer-anyuka Kunu Alexandra kerültek be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Széchenyi gyermelyi ükunokája máris nyertesnek érzi magát

A Sztárban Sztár leszek! című műsor egyik nagy esélyese a gyermelyi Széchenyi Lili, akit a tatai Pápai Joci mentorál. A Ripost írta meg, hogy Lili máris a TV2 nagyszabású tehetségkutatóján az egyik nagy nyertesnek érzi magát, állítása szerint ugyanis elképesztő személyiségfejlődésen ment keresztül az elmúlt hetek alatt.

Nem akarok álszent lenni, mindenki örülne a húszmillió forintnak és az autónak is, de én őszintén mondom, hogy máris nyertesnek érzem magam

– mondta a lapnak a bájos énekesnő.

Csúnya kommentháború tört ki Berki Mazsi új külseje miatt

A tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi egy megosztó posztot tett közzé Instagramján, amelyben új frizuráját mutatta meg. Mint ahogyan a BorsOnline is írta, a haja nem rövidebb lett, hanem sokkal hosszabb. Ez azonban sokaknak nem tetszett, rengeteg kritikát kapott a sztármami.

Szerintem nem szép... a rövid sokkal természetesebb és jobb

– jegyezte meg Mazsi egyik rajongója.

Ne erőltesd szerintem! Nagyon látszik, hogy mű és nem is áll jól

– értett egyet vele egy másik. A Mazsiról készült képeket ide kattintva, vagy az Instagram-oldalán tudjátok megnézni.

Így készül a Hókiránynő - videón Horányi Juli csodás átalakulása

A Recirquel az idei téli szezonban az évek óta telt házzal játszott Kristály felújított verziójával tért vissza. A darabban a Hókirálynő szerepét Horányi Juli játssza, aki most megmutatta, hogyan is változik át az arca, a haja a darab kedvéért.

A bámulatos előkészületeket a linkre kattintva láthatjátok a saját szemetekkel is.

Cuki videó: a Viszkis két szánkót is húzott, gyerekeivel suhant a nagy hóban

A nagy havazás nem csak galibát, hanem sok gyermeknek örömöt is okozott. Előkerültek sok idő után a szánkók is. Ambrus Attila is előkapta azokat és a gyerkőceivel együtt élvezte a nagy havat. A Viszkis Instagram-oldalán osztott meg követőivel egy cuki videót. Két szánkóval keltek útra.

A legjobb megoldás betegségre, szánkóhúzás a tapadó hóban

– hangzott el a mintaapától.

Így ünnepelte a Mikulást aranyos kisfiával a gyönyörű tatabányai influenszer

Nagyon cuki képet tett közzé Instagram-oldalára a népszerű énekes, Kunu Márió felesége, Kunu Alexandra. A tatabányai influenszer-anyuka legutóbbi posztjában ugyanis csodaszép kisfiával, Nátániellel szerepel, aki szemlátomást jó kisfiú volt idén, hiszen rengeteg ajándékot kapott a Mikulástól.