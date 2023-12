Ambrus Attila hosszú évek óta foglalkozik kerámiázással, amit nem csak a hobbijának, hanem a szerelemgyermekének is tart. Instagram-oldalán előszeretettel mutatja be termékeit, amiket nagy gondossággal készít. Három héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy egy gyümölcstálon dolgozik. Most nem csak a végeredményt, hanem több formájú és színű tálját is megmutatta követőinek.