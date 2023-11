Az ismert tatabányai származású celeb, Berki Krisztián is szóba került Hajdú Péter beszélgetős műsorában, ahol a vendég a volt feleség, Hódi Pamela volt. Az adás beharangozóját már feltöltötték YouTube-ra, így kiderült, hogy a legtöbb szó az egykori szépségkirálynő romantikus kapcsolatairól esett. Mint mondta, nem hiszi el, hogy akárhány férfival összejött, vagy lehúzták anyagilag, vagy otthagyták.

Berki esetében, amikor ez szóba került, a férfi utolsó látogatásakor nagyon csinos volt és éppen főzött, hogy lássa a másik mit is veszít. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy sokszor megcsalta az izomceleb, legalább három nőről tud is, név szerint ismeri őket. Az egyik számát megtudta és csak azért találkozott vele egy babahordozó megvásárlása ürügyén, hogy megkérdezhesse, hányszor csalta meg vele a férfi.

Hódi Pamela arról is beszélt, hogy a szakítást feldolgozta ugyan, de Berki halálát azóta sem tudja. Mint mesélte, a volt testépítőre közös gyermekük, Nati talált rá, mert csörgött az ébresztője. Az édesanya könnyek között mondta, hogy nem érti, kislányuknak „miért kellett ezen is keresztül mennie”.