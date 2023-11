Heti celebfigyelőnkbe a gyermelyi tehetség, a legnagyobb magyar, Széchenyi István ükunokája, Széchenyi Lili, az észak-komáromi kötődésű színész, Pápai Joci, a tatai aranytorkú énekes, Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi és kislány, Emma, valamint a Kossuth- és Jászai-díjas tatabányai származású színművész, Revicky Gábor került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

„Brutális, hogyan tudsz közvetíteni” - Széchenyi gyermelyi ükunokája Adele-ként tarolt

Hatalmas tapsot kapott a Sztárban sztár leszek! színpadán a hétvégén a gyermelyi tehetség, Széchenyi Lili. Adele dala lenyűgözte a stúdiót és a tévéképernyő előtt ülőket is: Lili lett a nagy győztese. Pápai Joci, a gyermelyi lány tatai mentora is le volt nyűgözve a produkciótól.

- Jó csapatmunka volt, a sminkesek és maszkosok is kiválóak voltak – mondta, majd hozzátette: érezte, hogy erős pillanat lesz ez a produkció. – Korod ellenére brutális, hogyan tudsz közvetíteni. Csodálatos volt az egész. Lehengereltél mindenkit – jelentette ki.

Olyan fotót posztolt Pápai Joci, hogy attól megfagy benned a vér!

Nem akármilyen fotót posztolt Pápai Joci az Instagram-oldalára. A képen, amin Joci egy kutyussal látható. Az énekes a felvételen kedvesen mosolyog, ám Kody, a négylábú már korántsem tűnik annyira jókedvűnek. Konkrétan olyan képet vág, mint akit valami alaposan kiakasztott vagy megrémített.

2 éves lett Berki Krisztián kislánya, Emma tortája a nagymama cukrászdájában készült

Berki Mazsi és a másfél évvel ezelőtt elhunyt, tatabányai származású Berki Krisztián közös gyermeke, a kis Emma Katerina a napokban lett 2 éves. A Bors számolt be róla, hogy a születésnapot a család és a barátok együtt ünnepelték. Berki Mazsi azt is elárulta, hogy a csodás születésnapi a torta az anyukája cukrászdájában készült. A különleges videót ide kattintva tudod megnézni.

Gusztustalanul átverték Reviczky Gábort, a színészóriás online csalók áldozata lett

A rendőrség közzétett egy videót, amiből kiderül, hogy a tatabányai származású, és rákbetegségével küzdő színészóriást, Reviczky Gábort csúnyán átverték. A Ripost friss cikke szerint a híresség nagyon szeret horgászni, és belebotlott egy oldalba, ahol rendkívül olcsón voltak különböző horgász eszközök. Gyanús lett neki a dolog, de annyira csábító volt az ár, hogy megrendelte az adott terméket – végül egyáltalán nem azt kapta, amit kért, hanem egy jóval olcsóbb és ócskább terméket.

Felvette a harcot a PET-palackokkal Pápai Joci - videóban üzent a követőinek

A hírekben látta Pápai Joci, hogy hamarosan visszaválthatók lesznek Magyarországon a PET-palackok, ám szerinte ez nem jelent megoldást a problémára, ezért a tatai énekes Instagram-oldalán egy videóban üzent követőinek. Joci mindenkit arra buzdít, hogy a palackok helyett próbáljon meg más alternatívát keresni.