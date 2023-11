A felkészülésről készített videóban Lili elmondta, hogy óriási élmény volt számára az előző részben Marics Petivel együtt állni a színpadon. Mikor megkapta az új dalt, párhuzamot vélt felfedezni Rúzsa Magdi és a saját élete, helyzete között. Az ország egyik legismertebb énekese is egy tehetségkutatóban tűnt fel, és énekelte el ezt a gyönyörű dalt két nyelven. Az Ederlezi azóta ismert már minden magyar számára is.

Lili családja Gyermelyen él, s ott sem ritka, hogy két nyelven beszélnek, és sok német dal veszi körül.

− A dal legfontosabb üzenete, hogy tiszteljünk mindenkit, akivel találkozunk az életben, mindenkihez kedvességgel és szeretettel forduljunk – mondta Lili.

Az előadás lenyűgözte a mestereket. Rúzsa Magdiként állt színpadra Lili, aki ügyelt a hangutánzásra is. Tóth Gabinak a szíve is megdobbant.

– Feledhetetlen pillanat volt, amikor Magdi kiállt vajdasági magyarként és az anyaországban elénekelte ezt a dalt. Hiába húzták meg a határokat, együtt dobban a szívünk – ezt üzente vele. Olyan szívvel kell tudni ezt énekelni, amelyet azok tudnak igazából visszaadni, akik az anyagországon kívül élnek. Ugyanakkor éreztem azt az őserőt, amellyel te hegyeket tudsz megmozgatni. Köszönöm, hogy visszavittél az időben – részletezte Gabi.

Köllő Babettet is lenyűgözte a gyermelyi lány. Karizmatikusnak nevezte, és elmondta: érzi a lelkét, és ez egy ritka jó tulajdonság. Majka ezúttal határozottan és röviden így fogalmazott: nagyon szép volt.

Pápai Joci, a gyermelyi lány tatai mentora is nagyon dicsérte Lili produkcióját.

– Elcsodálkozom azon, hogy fiatal korod ellenére mennyire érett vagy, és milyen mélységekből törsz fel. Nagyon jó a lényed a színpadon. Ez a produkció remek volt. Már közben arra gondoltam, hogy szeretnélek látni egy önálló koncerten. S szeretnélek segíteni, melletted állni a jövőben is.

Lili a maximális pontszámot kapta a zsűritől, és a nézők szavazatai alapján tovább is jutott.