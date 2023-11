A Hot! magazin készített interjút Molnár Gusztávval, aki bevallotta, hogy az elvonó után igyekszik jobb emberré válni, mert a múltban sokat hibázott. Mint ismert, az észak-komáromi színész egy éve vonult be egy rehabilitációs intézetbe Komlón, nem sokkal azután, hogy körözést adtak ki ellene. Korábban eltiltották a kisfiától is, most azonban elmondta, hogy hamarosan újra találkozhatnak. A fiával egy évig nem is beszélhetett, de most már heti rendszerességgel telefonálnak. Találkozni azonban már két éve nem találkoztak.

– Múlt héten voltam gyámügyön, ahol megszületett a döntés: két év után találkozhatok a fiammal. Nagyon félek ettől, mert tényleg sokáig nem láttam. Fájdalmas felismerés volt, hogy nem voltam jó apa. Tudom, hogy még lehetek az. Függőként nem tudtam megadni neki azt a biztonságot, amire szüksége van. Jelenleg tehát nincs semmim, de visszakaptam mindent.

A színész bevallotta azt is, hogy már elérte élete mélypontját.

Azt éreztem, nincs tovább, elmentem a falig, ami összeomlott, mögötte pedig ott volt egy szakadék, amibe rettegtem, hogy belezuhanok. Úgy éreztem, nincs más választásom, mint hogy meghaljak. Azt hittem, soha többé nem látom a fiamat, nem állok színpadra, nem találkozom a barátaimmal

– fogalmazott a Hot!-nak, ám most úgy érzi, hogy most ismét van választási lehetősége az életével kapcsolatban.