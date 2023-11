A mentorok táncoltak, tapsoltak, a nézők is tomboltak egy-egy műsorszám alatt. Ahogy tették Széchenyi Lili előadása alatt, amint az Ex's & Oh's című dalt kezdte énekelni. Szinte teljesen eltűnt a maszk mögött Lili, így amikor belépett a dal közepén Marics Pati, keresnie kellett a színpadon az előadót. Hatalma bulit csaptak.

Tóth Gabi állva hangsúlyozta, hogy most találkoztak először az előadók, és mégis kiváló produkció volt, mert mindketten nyitott személyiségek. Lili megerősítette, hogy jó érzés volt Mariccsal a színpadon állni.

Pápai Joci viccesen megjegyezte a Valmar zenekar énekesének: amíg a műsor tart, nem veszi el az eszét. Tóth Gabi örült, hogy a sikeres énekes figyelmet fordít a tehetségekre is.

Megvan benned az alázat

– mondta. A mentorok és Marics Peti élcelődései után születtek meg a pontok, Lili ezúttal is az élmezőnyben végzett 29 ponttal, és a nézők is továbbjuttatták. Találkozunk vele a következő válogatón is.