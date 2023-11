Adele When We Were Young című dalát énekelte a legutóbbi élő showban Széchenyi Lili. Till Attilát teljesen lenyűgözte, majd Tóth Gabi vette át a szót, aki kiemelte: nagyon várja, hogy már lássa Liliként a különleges karakterű tehetséget a színpadon.

– Van helyed ebben a szakmában. Ezt a dalt a profik közül is kevesen tudják elénekelni – jelentette ki Tóth Gabi.

Köllő Babettet is lenyűgözte a gyermelyi lány.

– Neked van az egyik legkülönlegesebb lelkivilágod a versenyzők között. Neked színpadon kell állnod! Megint csodát alkottál, azt éreztem közben, hogy sokáig szeretnélek hallgatni. Köszönöm Neked! – tette hozzá.

Majka azt mondta: annyira lenyűgözte a lány hangja, az átalakulása, hogy teljesen eltűnt mögötte Széchenyi Lili.

– Zseniális vagy! Nagyon jól sikerült – jelentette ki.

Pápai Joci, a gyermelyi lány tatai mentora is le volt nyűgözve a produkciótól.

- Jó csapatmunka volt, a sminkesek és maszkosok is kiválóak voltak – mondta, majd hozzátette: érezte, hogy erős pillanat lesz ez a produkció. – Korod ellenére brutális, hogyan tudsz közvetíteni. Csodálatos volt az egész. Lehengereltél mindenkit – jelentette ki.

A mentorok 29 ponttal jutalmazták, amely a második helyre repítette Lilit. Majd az első körös szavazás eredményeként elérte a legjobb helyezést, így ő lett a mesterek és a közönség egyesített pontszámai alapján a nap győztese, és biztos továbbjutója.