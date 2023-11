Heti celebfigyelőnkbe ezúttal az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, a gyönyörű tatabányai influenszer-királynő, Kunu Alexandra, az Esztergomban élő Viszkis, azaz Ambrus Attila, az oroszlányi bombázó, Kocsis Alexandra és a tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom vármegye celebjeivel az elmúlt napokban!

Nagyot szólt Joci dala és új videóklipje

Pápai Joci új klippel jelentkezett nemrégiben. Mint arról mi is beszámoltunk, nem csak hallgatni éri meg a dalt, de a hozzá készült videó is tartogat kellemes élményeket, Novák Zafír személyében ugyanis egy ízig-vérig bomba csaj táncol a Kivagyok rád ritmusára.

A tatai énekes a Sztárban sztár leszek! színpadát is felrobbantotta a legújabb dalával, amit az internet népe is jól fogadott. Ezt meg is köszönte Joci a követőinek az Instagram-oldalán.

Köszönöm a rengeteg kommentet, üzenetet a legújabb, #kivagyokrád című dalommal kapcsolatban! Már 20. a felkapottak listáján a klip, nagyon hálás vagyok nektek ezért, pörgessétek, szeressétek továbbra is!

– lelkendezett a sztár.

Ébren álmodott a legkisebb Kunu

Elképesztően cuki felvételt posztolt Instagram-oldalára Kunu Alexandra. A tatabányai influenszer-királynő videóján kisfia látható, aki az ágyban felülve pislog, és láthatóan nem igazán van képben azzal kapcsolatban, hol van. A gyönyörű anyuka követői közül többen megírták kommentben, hogy az ő gyermekük is szokott így viselkedni.

Filmes évfordulót ünnepelt a búbánatvölgyi keramikus

A börtönévei után keramikusként tevékenykedő Ambrus Attila legutóbbi Insta-posztjában egy fontos évfordulóról emlékezett meg. Mint írta, hat éve mutatták be az életéről szóló filmet: A Viszkist.

Most is beleborzongok az élménybe, amikor először láttam Antal Nimróddal. Ha valaki kihagyta volna, akkor jó szívvel ajánlom kikapcsolódásnak ma is. Fel a kezeket!

– fogalmazott egy jó adag humorral Ambrus Attila, aki a poszt alatt egy videó linket is megosztott a díszbemutatóról.

Balin villantott beachbody-t Kocsis Alexandra

Olyan videót mutatott Instagram-oldalán a párductestű oroszlányi bombázó, amitől minden férfinak, de talán még a nőknek is eláll a lélegzete. Kocsis Alexandrának télen sincs takargatnivalója, igaz, nem is igen van szüksége sok ruhára ott, ahol mostanában napjait tengeti. A szépség ugyanis Baliról posztolgat mostanában. Nem is akármilyen tartalmakat, ugye?

És aki körül mindig van egy kis vihar

Berki Mazsitól ezen a héten is zengett, de legalább is pezsgett a bulvármédia. Berki Krisztián özvegye a héten lázasan készült a hétvégi nagy ütésekre. Igaz, ő a Sztárbox című műsorban való szereplését értette ez alatt, míg végül egészen más pofonokkal kellett szembenéznie néhány nappal később. Elhunyt férjének exe, Hódi Pamela ugyanis kitálalt egy elhallgatott dolog kapcsán.