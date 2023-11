Bájos képekkel és videókkal emlékezett a színészházaspár, Borbély Alexandra és Nagy Ervin azokra a csodálatos napokra, amelyeket nemrég Noszvajon töltöttek. A falusi bundáskenyéren, töltött káposztán és a helyiek kedvességén túl egy örökre emlékezetes pillanatot is tartogatott a Heves megyei településen eltöltött röpke idő – számolt be erről a borsonline.hu is.

Elza és Franciska, a csodálatos ikerlányok ugyanis először láttak havazást. Igaz, csak ablakon keresztül nézték a rövid hószállingózást, így is lenyűgözte őket az égi jelenség. Borbély Alexandra az Instagram oldalán arról is beszámolt, hogy ráadásul most találkoztak először olyan kisfiúval, akiért a kislányok rajongtak.