Till Attila nagy lelkesedéssel adta meg a szót az ítészeknek, akik vegyes érzelmekkel beszéltek a látottakról. Tóth Gabit teljesen elvarázsolta a gyermelyi tizenkilenc éves tehetség produkciója és megjelenése.

– A hatást elérted, szürreális volt az egész, ahogy az eredeti dal is – mondta, majd hozzáfűzte: „nagyon jó popód van”. A produkcióról még elmondta, hogy minden mozdulat, hang tetszett neki, s kedveli, mikor Lili „kihozza az állatot magából” – fogalmazott.

Küllő Babett más véleményen volt. Szerinte Lady Gaga egy igazi domina, s ez az előadáson nem jött át, ezért vegyesek a produkció láttán az érzései. Majka vette át a szót, s hangsúlyozta, hogy nem tud rosszat mondani, majd kiemelte: ez ékes példája annak, hogy ha jól elénekelnek egy dalt, de a refrén nagyon sokszor szerepel benne, s közben ugyanaz történik a színpadon, akkor unalmassá válhat. Ilyenkor kis változtatást javasolt.

Tóth Gabi Lili védelmében hozzátette, hogy az eredeti dal effektekkel durván meg van szórva, s amit csak lehetett ebből, azt Lili maximálisan kihozta. Végül Majka és Babett is egyetértett abban: a dalban ugyan ennyi van, de Liliben sokkal több. Pápai Joci, a gyermelyi tehetség mentora hozzáfűzte: azért szép ez a műsor, mert mindenki másként látja a történéseket. Szerinte tökéletes volt a produkció, s ezt a nehéz feladatot kiválóan oldotta meg Széchenyi Lili. A nézők is így gondolták. Továbbjutott Lili, s találkozunk vele a következő élő showban is.