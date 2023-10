Heti celebfigyelőnkbe ezúttal az Esztergomi Várszínház igazgatójának karakteres hangú lánya, Horányi Juli, az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, az Esztergomban élő Viszkis, azaz Ambrus Attila, a gyönyörű tatabányai influenszer-királynő, Kunu Alexandra, és a tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom vármegye celebjeivel az elmúlt napokban!

Juli azt hitte, lehet őszinte

Klippremiert harangozott be Facebook-oldalán Horányi Juli. Az énekesnő, aki az István, a királyban Gizellaként remekelt és a rockopera felújított változatának jelmeztervezőjeként is bebizonyította sokoldalú tehetségét, a dal kapcsán gondolatait is megosztotta követőivel.