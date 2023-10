Nem lehet könnyű egy híres ember gyermekének lenni. Nem kevés példát látni arra, hogy a sztárcsemeték nem találják meg a saját helyüket és céljaikat a világban a gazdag szülők nyújtotta kényelemben. A 24 éves Galambos Boglárkát azonban nem ilyen fából faragták.

Lajcsi legidősebb gyermeke több dologban is tehetséges ugyanis. Mint arról a Metropol is beszámolt, Bogi kiskora óta fest, az alkotásaira pedig egyre több vevő jelentkezik. Bogi emellett a divathoz is ért, méghozzá nem is akármennyire. Tanulmányait London egyik legnevesebb iskolájában végezte, majd a divattervezés felé fordult, amiben mára egészen elképesztő sikereket ér el.

Mostanáig nem volt saját üzlete, az általa tervezett darabokat csakis az interneten lehetett megvásárolni. Az áttörést 2023 augusztusa hozta meg, amikor végre saját standdal lehetett jelen a Balaton Sound Fesztiválon. Ez a szárnypróbálgatás olyan jól sikerült, hogy Bogi standja feltűnt a sokkal nagyobb forgalmú Sziget Fesztiválon is. Munkáit így olyan széles körben meg lehetett ismerni, hogy szinte azonnal be is indult az üzlet.

Nagyon sok dolog van vele, de azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hiszen a hobbim lett a munkám! Úgy gondolom, hogy ezt kitartással és sok munkával értem el, és csak magamnak köszönhetem az elért eredményeket. Mára a divattervezés lett a fő tevékenységem, ez a fő kereseti forrásom

– mondta a Metropol megkeresésére Galambos Bogi.